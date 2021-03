Free Cashflow Growers

Trading Idea

Das Wikifolio soll hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investieren, die in der Lage sind, über einen längeren Zeitraum erheblichen Free Cashflow zu generieren und diesen stetig zu steigern. Regional und branchenseitig soll es bei der Aktienauswahl grundsätzlich keine Beschränkungen geben.



Dem Free Cashflow wird bei dieser Handelsidee entsprechend eine stärkere Aussagekraft für die Aktienauswahl zugesprochen als dem buchhalterischen Gewinn. Der Free Cashflow ist durch Bilanzpolitik weniger beeinflussbar als der Gewinn. Gleichzeitig vermittelt er dem Investor viel bessere Erkenntnisse über die Gelder, welche die Aktionäre dem Unternehmen entweder durch Ausschüttungen entziehen können oder aber zur Steigerung künftiger Ertragschancen im Unternehmen belassen werden können.



Dabei soll das Wikifolio stets großes Augenmerk auf die Aktienbewertung legen. Z.B. kann die Kennzahl des KCV (also das Verhältnis vom Kurs zum Cashflow) im historischen Vergleich eines Unternehmens mit stabilem Geschäftsmodell wichtige Hinweise auf Unter- und Überbewertungen liefern. Erhebliche Bewertungsunterschiede zum "fairen Wert" sollen dabei als Ein- und Ausstiegsgelegenheiten genutzt werden. Entsprechend des zeitlichen Eintretens dieser Bewertungsdifferenzen kann die Haltedauer der Aktien erheblich variieren.



Da stabile Geschäftsmodelle die Grundlage stetig steigender Cashflows sind, sollen Fundamentaldaten beim Handeln nicht unberücksichtigt bleiben.







