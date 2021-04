sigis-fast-green-zukunft-2021420

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in Titel, die weltweit Solar- oder Wasserstoffbezug haben, investiert werden und es ist beabsichtigt im Verlauf Schwerpunkte puncto Gewichtung zu setzen.

Die Werte in meinem Porttfolio werden grundsätzlich durch technische Analyse ausgewählt und gehandelt, unter Berücksichtigung der vergangenen Kursverläufe und Aussichten. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren, abgeleitet aus der fundamentalen Analyse der letzten Zeit, berücksichtigt werden. Auch tagesspezifische Situationen sollen Berücksichtigung finden.

Es ist ein grundsätzliches Vorhaben eine Mischung aus Aktien mit aussichtsreicher Zukunft und Performance aus Europa., Asien und Amerika ins Wikifolio aufzunehmen. show more

