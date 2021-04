Greenblatts Magic Formula

Trading Idea

Dieses Portfolio ist nach Joel Greenblatts magischer Formel aufgebaut.

Demnach werden mit einem StockScreener aus der S&P CompuStat Database die 30-50 Werte mit einer Marktkapitalisierung über 50 Millionen $ herausgesucht, die nach folgenden beiden Bewertungskriterien kombiniert am günstigsten erscheinen:

Return on Capital ( EBIT / ( Nettoumlaufvermögen + Nettoanlagevermögen )

Earnings Yield ( EBIT / EV )



Das Rebalancing erfolgt jährlich zum 1. April.



Greenblatts magische Formel:

Joel Greenblatt schildert in seinem Buch "The little book that beats the market" eine der simpelsten Methoden effektiv Unternehmen zu bewerten.

So benutzt er nur zwei wichtige Kennzahlen für die Bewertung:

1. Kapitalrendite - das Verhältnis des operativen Gewinns zum eingesetzten Kapital

2. Ertragsrendite - das Verhältnis des operativen Gewinns zum Gesamtunternehmenswert



Ziel dieses Ansatzes ist es preisgünstig profitable Unternehmen einzukaufen.



Weitere Informationen, sowie historische Ergebnisse der Formel finden Sie in Greenblatts Buch.

