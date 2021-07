High-Quality Growth Investing

Trading Idea

Ziel des Wikifolios ist das Investieren in Unternehmen welche eine hohe Qualität aufweisen, aber zugleich über aussichtsreiche Wachstumsmöglichkeiten verfügen.



Kriterien welche bezüglich der Qualität beachtet werden sind unter anderem: Positionierung innerhalb der Branche, Margenstabilität, Margenentwicklung, Finanzielle Situation, R&D Ausgaben, Umsatzverteilung nach Sparten/Geografie, Stabilität der Wachstums.



Kriterien welche bezüglich dem Wachstum beachtet werden: Wachstum der letzten Jahre, Wachstum der Branche, Entwicklung verglichen mit Mitbewerbern, das potentiell mögliche Wachstum, Wachstum nach Sparten/Geografie.



Bei der Auswahl der Titel wird auf eine angemesse Bewertung geachtet. Hierbei wird unter anderem berücksichtigt wie ein Unternehmen in seinem historischen Vergleich bewertet ist (unter Berücksichtigung von Sondereffekten oder veränderten Aussichten). Die Größe der Unternehmen ist kein entscheidender Faktor solange das Unternehmen eine hohe Qualität hat. Vereinzelt können auch Unternehmen aufgenommen werden welche die Kriterien noch nicht exakt erfüllen, allerdings gute Aussichten haben dies in Zukunft zu tun.



Gewichtungen im Portfolio erfolgen ausschließlich aufgrund von fundamentalen Berücksichtigungen.



