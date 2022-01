Hold and adjust

Trading Idea

Studien zeigen, daß die optimale Depotgröße 20 Positionen beträgt. Da ich jedoch nicht nur die bekannten, sondern auch weniger bekannte Wachstumsaktien in diesem Depot haben und die Volatilität senken will, erweitere ich die Positionsanzahl auf bis zu 30 überwiegend kleine und mittlere Technologieaktien, die an US-Börsen gelistet sind. Hauptsächlich sollen dies Chip- und Softwareaktien sein.



Alle 2 Jahre zum Jahresende soll ein Rebalancing sowohl der Aktien als auch der Positionsgröße erfolgen. Diese soll dann auf maximal 20% begrenzt sein. Die Investitionsquote soll immer 100% betragen. Nur bei außergewöhnlichen Ereignissen wie der Covid-Krise 2020 oder ähnlichen soll das Depot komplett glattgestellt werden. Um keinen hier unerlaubten negativen Cash-Saldo zu erreichen, sollen zwischendurch kleine Teilverkäufe erfolgen.



Der Anlagehorizont ist langfristig.

show more

This content is not available in the current language.