Investmentklub Tirol

Trading Idea

Dieses Wikifolio verfolgt grundsätzlich eine langfristige Anlagestrategie. Kurzfristige Kursschwankungen können zur Erzielung von zusätzlichen Erträgen genutzt werden.

Ein Großteil des Portfolios soll in fair bewertete Valuetitel, dividendenstarke, defensive Titel investiert werden.

Um auch Zukunftschancen zu nutzen ist es geplant zusätzlich in Wachstumswerte zu investieren.

Das Anlageuniversum soll vorrangig global Aktien, ETF´s und Investmentfonds umfassen. Eine untergeordnete Rolle sollen Anleihen, Zertifikate und Hebelprodukte (nur in besonderen Situationen) spielen. Es wird versucht antizyklisch zu investieren.

