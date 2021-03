Internationale Favoriten

Trading Idea

Dieses Wikifolio umfasst meine persönlichen Favoriten am Aktienmarkt.

Der Schwerpunkt hierbei liegt voraussichtlich auf deutschen Aktien (ca. 60%). Außerdem beinhaltet das Portfolio zu Beginn etwa 20% andere europäische Werte sowie circa 15% amerikanische Unternehmen.

Diese Verteilung kann sich allerdings jederzeit ändern, wenn die aktuelle Nachrichtenlage es erfordert.

Die Strategie hinter diesem Portfolio fußt auf langfristigem Investment.

Die Entscheidungen zu den einzelnen Werten sollen hierbei grundsätzlich auf Fundamentalanalysen beruhen.

Allen Unternehmen, die in diesem Musterdepot zu finden sind, traue ich persönlich eine langfristige positive Entwicklung zu.

Diese Einschätzungen traf ich in der Vergangenheit durch umfassende Recherchen über die Unternehmen und Literatur von Analystenbewertungen sowie anderen Nachrichten.

Gleichzeitig nehme ich fortlaufend Neuigkeiten auf und halte nicht starr an meiner Betrachtungsweise fest, sondern bleibe jederzeit flexibel und optimiere das Portfolio.

Dementsprechend werden stetig bei Bedarf Änderungen wie die Aufstockung oder die Reduzierung einzelner Werte sowie das Hinzufügen von neuen und das Entfernen von alten Werten von mir durchgeführt werden.

Unternehmen, die ich trotz langfristiger positiver Einschätzung als riskant bewerte, sollen zusammen maximal einen Anteil von zehn Prozent einnehmen. Beispiele hierfür finden sich im Bereich des Wasserstoffes oder bei Unternehmen, die trotz sehr positiver Aussichten ein erhöhtes Risiko haben, finanziell in Schwierigkeiten zu geraten.

Technische Analysen werden für meine Einschätzungen eine geringe Rolle spielen.

Das Wikifolio ist breit gefächert und enthält zu Beginn etwa 100 Werte. Die genaue Anzahl wird variieren, doch grundsätzlich wird an dieser Strategie der breiten Streuung festgehalten werden.



50 Prozent meiner Erfolgsprämie werden grundsätzlich einem wohltätigen Zweck gespendet.

2021 geht die Spende an die Deutsche Krebshilfe. show more

