Selected Investments

In diesem Wikifolio soll der Fokus auf einem mittel- bis langfristigem Vermögenszuwachs liegen. Geplant ist dabei in Wertpapiere aus dem weltweiten Anlagespektrum zu investieren. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Es sollen in diesem Wikifolio ausschließlich Aktien gehandelt werden.



Kauf- und Verkaufsentscheidungen von Aktien sollen auf Basis der fundamentalen und technischen Analyse getroffen werden. Fundamentale Kriterien sollen dabei u.a. die Profitabilität der Unternehmen sein. Technische Kriterien sollen u.a. Trendindikatoren sein.

