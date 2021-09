NASDAQ - Long Short Ringelrein

Trading Idea

Die Idee ist simpel: Im NASDAQ machen die ersten der 100 Werte bereits um die 40 Prozent des Index aus. Diese werden als Aktien zu 30 Prozent abgebildet.



Werte welche höhere Volatilität besitzen und kleinere Marktkapitalisierungen möchte ich zu 20 Prozent stärker gewichten als dies im NASDAQ gegeben ist.



Zu 10 Prozent soll der NASDAQ als ETF abgebildet werden.



Die Verbleibenden 40 Prozent Cash Quote werden immer dann, wenn die 10 Hauptwerte des NASDAQ korrelieren und auf eine Korrektur im 4 Stunden sowie im 1-Tageschart hindeuten, mit einem DCA Effekt (Scheibchenweise zukaufen, und verkaufen) dann in Shortpositionen mit einem Hebel von bis zu 10 X in Turbos auf den fallenden NASDAQ Index gesetzt.



Die gegebenen Aktienpositionen sollen dabei unberührt bleiben.



So soll insgesamt das Wachstum des NASDAQ geglättet und eine Outperformance erreicht werden.

