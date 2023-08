QARP Quality At Reasonable Price

Trading Idea

Langfristiges Investieren in Qualitätsunternehmen, aber zu einem günstigen Preis. Sichergestellt wird dies durch quantitative Kriterien. Bewusst wird in diesem Portfolio das Momentum außen vor gelassen, die Performance in der längeren und kürzeren Vergangenheit ist kein Kriterium. Häufig ist diese eher schlecht, denn sonst wäre solche soliden Unternehmen nicht günstig zu haben. Daher ist hier ein langfristiger Anlagehorizont wichtig. Investiert wird in 20 Unternehmen die quantitativen Kriterien erfüllen. Daher sind die Hälfte eher größere Unternehmen, die andere Hälfte in kleinere Unternehmen. Es wird auf Diversifizierung der Branche geachtet aber nicht bei der regionalen Ausrichtung, da es meist weltweit operierende Unternehmen handelt. Sollte der Fallauftreten, dass nicht genügend Unternehmen die Kriterien erfüllen, so spielt das Marktmomentum eine Rolle. Ist dies positiv so werden die unbesetzten Positionen in ein weltweites ETF investiert. Ist es negativ bleiben die Positionen unbesetzt und das Geld in der Kasse.

Master data Symbol WFLONGQARP Date created 08/02/2023 Index level - High watermark 100.0