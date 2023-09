MagicFormulaQ1

Trading Idea

Ziel der Strategie ist es, die Benchmark, den Wilshire 5000, über einen längeren Zeitraum um das doppelte oder dreifache zu schlagen, während der durchschnittliche Drawdown den, der Benchmark nicht übersteigen soll. Die durchschnittliche Rendite, die angestrebt ist, liegt bei 20-30%. Erreicht werden soll dies über eine Long Only Stockpicking Strategie wie in Joel Greenblatt´s Buch: “The Little Book that beats the Market” beschrieben. Im Kern geht es darum, die günstigsten und profitabelsten Firmen zu finden, zu kaufen und 1 Jahr zu halten. Dafür werden die Aktien aus dem Anlagehorizont (Amerikanische Aktien mit einer Marktkapitalisierung über 50 Mio, ausgenommen Financial, Utility und ADR Aktien) nach den Kriterien: Return On Capital und Earnings Yield gescreent und eingeteilt in die besten und schlechtesten Aktientitel. Von den besten 50 Werten sollen alle handelbaren Werte in das Wikifolio aufgenommen und für ein Jahr gehalten werden. Für die Entscheidungsfindung sollen ausschließlich fundamentale Kriterien eine Rolle spielen, die Daten dafür kommen von der S&P Compustat Database. Das Rebalancing für dieses Portfolio soll jedes Jahr im dritten Monat, des ersten Quartals erfolgen.

Master data Symbol WFMAGFORQ1 Date created 09/19/2023 Index level - High watermark 100.0