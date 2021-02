Optimierte Welt-Strategie Kommer

Trading Idea

Sehr geehrte Investoren,



dieses Wikifolio ist angelehnt an das Weltportfolio von Gerd Kommer, den ich sehr Schätze, jedoch wurde es von mir hinsichtlich des Rendite-Risiko Verhältnis optimiert.

Herr Kommer nutzt in seinem Weltportfolio in der höchsten Ausführung folgende Faktoren

Momentum der Industrienationen

Low Volatility der Industrienationen

Quality der Industrienationen

Small Caps der Industrienationen

Value der Industrienationen

Schwellenländer breit gestreut



Dieses Wikifolio enthält folgende Faktoren

Momentum der Industrienationen

Low Volatility der Industrienationen

Small Cap Industrienationen

Schwellenländer

Small Cap Schwellenländer

Max. 2% andere Anlageklassen



Dieses Wikifolio ist auf ein langfristiges Wachstum ausgelegt, soll nach Kosten eine höhere Rendite als der MSCI World Index erwirtschaften und wird alle 6 Monate rebalanciert außer es entsteht eine starke Abweichung.



Meiner Ansicht nach haben nicht alle Faktoren die Herr Kommer anspricht in der Zukunft ein Outperformace Potenzial.



Bspw. basiert der Value Faktor auf der Annahme das eine Aktie durch ein Informationsdefizit des Marktes unterbewertet ist und man somit auf diese setzen kann, da der Preis einer Aktie sich an den Wert anpasst. Diese Outperformace die mit der Strategie erziehlt wird, wird jedoch in der Zukunft immer weiter abnehmen, denn in der heutigen Zeit gibt es kein bzw. nur noch ein sehr geringes Informationsdefizit an den Märkten. Jeder hat einen Pc und ein Handy, somit hat auch jeder zu jeder Zeit die Möglichkeit an Informationen zu gelangen die und dadurch fällt dieses Informationsdefizit immer weiter weg was sich auch dadurch belegen lässt das dieser Faktor in den letzten 10 und 20 Jahren deutlich schlechter abgeschnitten hat als in der Zeit vor 2000.



Leider fehlt mir in diesem Feld der Platz zum erläutern weiterer Faktoren, jedoch hoffe ich, dass dies als Einstieg reicht.



Mit freundlichen Grüßen

Berkay show more

This content is not available in the current language.