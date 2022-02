Performance Energy

Trading Idea

Ich investiere in diesem Wikifolio jeweils in einen oder zwei Sektoren die sich meiner Meinung nach in einem mittel- oder längerfristigen Bullenmarktes befinden. Idealerweise erwische ich dabei einen frühen Einstiegszeitpunkt. Dabei diversifiziere ich das Risiko und investiere in die vorraussichtlich erfolgsversprechenden Unternehmen, balanciert mit einigen der besten und sichersten Werten des Sektors.



Ich sehe für die kommenden Jahre einen Bullenmarkt für Ölwerte, vor dem Hintergrund weltweit immer noch wachsenden Energiehungers sowie massiv gesunkenen Investments im Verlauf der letzten Jahre in dem Sektor. Die Stimmung der Marktteilnehmer war eine bärische Übertreibung. Auch technische Indikatoren deuten auf kräftiges Wachstum hin, ja sogar auf eine historische Investmentchance.

Weiter sehe ich im Rohstoff- und Metall (Edelmetall) Bereich Wachstumschancen für die Dekade 2020-2030.



Sollte meiner Einschätzung nach die allgemeine Marktlage global bärisch sein und keinen geeigneten Sektor für einen Bullenmarkt bieten, soll das Wikifolio auch short gehen oder 30% in cash (Geld) sein können.

Investmenthorizont soll mittel- bis langfristig sein. show more

This content is not available in the current language.