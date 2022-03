Perfect Seasons

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen saisonale Muster unterschiedlicher Basiswerte (Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare, etc.) gehandelt werden. Grundlage dafür sind tagesgenaue saisonale Charts anhand derer die Zeiträume ermittelt werden, in denen die Basiswerte durchschnittlich besonders gut oder schlecht laufen. In der Annahme, dass sich diese Muster im wesentlichen auch in der Zukunft fortsetzen, sollen in diesen Zeiträumen entsprechende Positionen mit Hebelprodukten eingegangen werden. Dabei sollen sich die Hebel an der durchschnittliche Volatilität der Basiswerte orientieren (geringe Vola = höherer Hebel, hohe Vola = niedrigerer Hebel). Die Haltedauer der Positionen ist grundsätzlich Kurzfristig (von wenigen Tagen bis wenigen Monaten). show more

This content is not available in the current language.