Solarwoerld2021

Trading Idea

Die Regierungen der Welt, werden alles daran setzen, dass wir 2028 keine Benzinerautos mehr fahren dürfen. Zwar ist der Wasserstoff die Technik der Zukunft, aber, bis der in Serienreife geht, fließt noch einiges Wasser den Rhein hinunter. Fortschrittlicher dagegen ist natürlich die Solarenergie, die wurde jahrelang bezuschusst und voran getrieben. Wenn die nächste Generation der Fahrzeugindustrie auf E-Autos fixiert ist, so muss man sich Gedanken machen, wo die Energie herkommen soll? Die Herkunft der Seltenen Erden, ist eine weitere Hürde in der Beschaffung, aber da kümmern sich Andere darum. Bleiben wir bei den erneuerbaren Energien, das ist das was wir können und jahrelang aufgebaut haben, jetzt muss man nur noch die richtigen Firmen ins Portfolio nehmen, die darauf spezialisiert sind. Das ist der Hintergedanke dieses Portfolios, denn die Ladesäulen für E-Autos, müssen ja so schnell wie möglich in großer Anzahl gebaut werden um die Energieversorgung der künftigen Fahrzeuggeneration sicher zu stellen. show more

This content is not available in the current language.