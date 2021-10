Sarconex Berga Global Capital

Trading Idea

Der Sarconex Berga Global Fund umschließt alle von Sarconex Investments Wikifolios. Somit ist er weltweit gestreut und deckt verschiedene Branchen & Sektoren ab, was das Risiko minimiert, aber dem Wachstum enormes Potenzial verleiht.

Es wird in Blue Chips, Mid Caps und Small Caps investiert. Zudem auch ein Teil in ETFs und Fonds, um sich doppelt abzusichern.

Unabhängig davon werden trotzdem neue Assets dazugekauft.

Es wird darauf geachtet, immer einen Anteil Liquide-Mittel zur Verfügung zu haben, um eventuelle Verluste abzudecken oder in potenziellen down Phasen nachkaufen zu können. show more

