Top Future Stocks

In diesem wikifolio sollen trendstarke und aussichtsreiche Aktien der Zukunftsmärkte wie z. B. Elektro Mobilität, Autonomes Fahren, Wasserstoff, Künstliche Intelligenz, Robotik, Cybersicherheit, Smart Home, Demografischer Wandel usw., gehandelt werden, worunter auch so genannte Hot-Stocks fallen sollen. Im wikifolio sollen Aktien aller Regionen gehandelt werden.



Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch technische und fundamentale Analyse ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere Trendbestimmungsindikatoren zur Anwendung kommen. Die Zusammensetzung des wikifolios soll regelmäßig geprüft und bei Bedarf angepasst werden.



In stärkeren Korrekturphasen soll der Aktienbestand in Form von Gewinnmitnahmen verringert und der Cashbestand aufgestockt werden. Weiterhin sollen in Korrekturphasen zeitweise auch ETFs auf den Volatilitätsindex gehandelt werden, um das wikifolio vor Verlusten temporär zu schützen. Zur Früherkennung solcher stärkeren Korrekturphasen sollen verschiedene Risiko-Markt-Indikatoren herangezogen und die wichtigsten Indizes regelmäßig technisch analysiert werden. Es wird ein überwiegend langfristiger Anlagehorizont verfolgt. show more

