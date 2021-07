Thief Shark Growing Capital F

Trading Idea

In diesem aktiv verwalteten Portfolio befinden sich Aktien und ETFs, die im Weitesten mit dem Thema Freizeit in Verbindung gebracht werden. Das Portfolio weist eine sehr breite Streuung auf und berücksichtigt u. a. auch bevorstehende Veranstaltungen und Trends. Es werden sowohl Wachstumswerte als auch Value- und Dividendenaktien gehandelt. show more

