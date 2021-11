Trading Idea

In diesem wikifolio soll in Firmen investiert werden, welche nach meinen Recherchen zu einem wesentlichen Teil vom sogenannten "Metaversum" profitieren. Hierbei soll eine Mischung aus Firmen herbeigeführt werden, welche diesen Bereich aktiv mitgestalten und solchen, die vermutlich einen wesentlichen Nutzen daraus ziehen werden. Es wird ferner angestrebt, eine Basis aus etablierten Firmen zu schaffen, welche durch erfolgversprechende aufstrebende Firmen ergänzt wird. Um möglichst flexibel auf den Markt reagieren zu können, wird hierzu keine feste Gewichtung festgelegt.

Es wird angestrebt, hauptsächlich in Firmen zu investieren, welche langfristig erfolgreich erscheinen. show more

