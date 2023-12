Geduldiger Vermoegensaufbau

Trading Idea

Dass die private Altersvorsorge eine ernste und wichtige Aufgabe ist, mit der man im Leben nicht früh genug beginnen kann, ist eine meiner festen Überzeugungen. Dabei kann es - je nach Zielsetzung - tatsächlich um die blanke Absicherung des Lebensstandards in der Rente gehen oder - je nach Ehrgeiz und Ambition - auch um den Aufbau eines stattlichen Vermögens, welches einen früheren Ruhestand um das 50. Lebensjahr ermöglicht. Egal wo genau die Zielsetzung steht, Hauptsache man kümmert sich um seine Finanzen. Wichtig dabei ist mir Abstand von Gier, von jeglichen extremen Risiko oder Luftschlössern zu nehmen. Im Gegenteil: Mit einer vernünftigen Risikostreuung über diverse Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Geldmarktfonds und einer kleinen Position an Kryptowährungen) soll ein langfristiger und kontinuierlicher Vermögensaufbau realisiert werden. Marktübliche Rücksetzer sind bei einer breiten Aufstellung kein Grund zur Sorge sondern eine große Chance zum günstigen Erwerb weiterer Anteile an tollen und erfolgsversprechenden Wertpapieren. Mit diesem Wikifolio versuche ich meine jahrelange Erfahrung beim ausgewogenen Aufbau eines soliden Depots für den Vermögensaufbau einfließen zu lassen. Es handelt sich hierbei um keine Anlageempfehlung. Es gilt wie immer: Do your own Research und investiere auf eigene Gefahr. Und vor allem: Lasst uns positiv in die Zukunft schauen. Ein breit aufgesetztes Portfolio bietet viele Chancen. Dabei sollte jedoch die Freude am Investieren und am eigenen Vermögensaufbau nicht zu kurz kommen. Vielen Dank für's vorbei schauen und alles Gute euch beim Vermögensaufbau

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFVM0000VM Date created 12/06/2023 Index level - High watermark 100.0