Watschlist 2021 Patzo

Trading Idea

Wird noch ergänt aber der Werterhalt steht an erster Stelle. Wir versuchen den Weltmarkt zu schlagen und mit einer Auswahl an 40-50 Aktien eine echte Diversikation zu erziehlen. Des weiteren halten wir eine hohe cashquote um in einer schwächeren Börsenphase nachlegen zu können. show more

This content is not available in the current language.