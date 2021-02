Global ETF Portfolio 80-20

Trading Idea

Das Wikifolio soll abstrakt, einfach aber effizient den Großteil des Aktien- und Anleihenmarktes widerspiegeln. Die Motivation liegt hierbei in einer langfristigen, kostengünstigen und risikoarmen passiven Anlagestrategie, welche auf die durchschnittliche Marktrendite abzielt. Es ist beabsichtigt, 80% in maximal 5 Aktien ETFs zu investieren, die den amerikanischen, europäischen und asiatischen Markt repräsentieren sowie die Schwellenländer. Die Gewichtung der jeweiligen ETFs soll von der weltweiten Kapitalverteilung abgeleitet werden. Jedoch sollte kein ETF weniger als 5% des Weltmarktes repräsentieren, da ansonsten der Einfluss auf das gesamte Portfolio zu gering ist. Entsprechend des wirtschaftlichen Wachstums in den verschiedenen Märkten soll die Gewichtung innerhalb der ETFs alle 5-10 Jahre angepasst werden. Die restlichen 20% werden in kurzfristige Staats- und Unternehmensanleihen investiert. Diese sollen das Risiko minimieren und die Volatilität einschränken. Es ist zudem alle 12 Monate ein Rebalancing geplant, um systematisch antizyklisch zu investieren und die Gewichtung innerhalb des Portfolios beizubehalten. Es sollte ein Investitionszeitraum von 20-40 Jahren in Erwägung gezogen werden, um mit einer risikoarmen konstanten jährlichen Durchschnittsrendite im oberen einstelligen Prozentbereich rechnen zu können. Es werden keine spezifischen Marktanalysen vorgenommen, um die zukünftige Entwicklung vorherzusagen, sondern es wird sich darauf fokussiert, was man als Investor zur positiven Renditeentwicklung beitragen kann:

1. Geringe Transaktions- und Verwaltungskosten

2. Geringes Risiko

3. Geringe Steuern

4. Realistische langfristige Erwartungen

Es ist nicht geplant den Markt zu schlagen, sondern viel mehr mit der Marktrendite langfristig zu gewinnen. Daher sind keine schnellen Gewinne oder aufregende kurzfristige Entwicklungen im positiven sowie im negativen zu erwarten. show more

This content is not available in the current language.