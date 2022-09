Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei der Kion Group. An eine baldige Trendwende glaubt unter anderem Trader Michael Kissing (sirmike): „KION ist weltweit der zweitgrößte Hersteller von Gabelstaplern, Lagertechnik und Lieferkettenlösungen und bedient die Megatrends Warenlogistik und Automation. Preisexplosionen und die wirtschaftliche Abkühlung bremsten zuletzt, die Auftragslage macht Mut.“