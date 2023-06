Jörn Remus ist seit Juni 2015 mit Nordstern auf wikifolio.com aktiv und definitiv eine Bereicherung für die Community. Sein wikifolio hat sich seit dem Start um fast 445 Prozent verteuert. Den Nasdaq 100 hat er in den nunmehr fast acht Jahren in beinahe allen Phasen des Marktes geschlagen – so auch in den zurückliegenden 12 Monaten: Hier kommt er mit Nordstern auf eine Performance von 27 Prozent, der Nasdaq 100 liegt nach wie vor mit einem Minus von gut 11 Prozent unter Wasser (per 21.02.).

Remus hat in der Vergangenheit aber nicht nur mehr Rendite erzielt als der Nasdaq 100 – er schafft genau das, ohne mehr Risiko einzugehen: In den zurückliegenden 5 Jahren entsprach die durchschnittliche Volatilität (Schwankungsfreude, Maßzahl fürs Risiko) pro Jahr exakt jener des Technologieindex.

Remus setzt in seinem Musterdepot auf Zukunfts- und Wachstumsaktien, dabei passt er sich allerdings flexibel an unterschiedliche Anforderungen des Marktes an. So hält er nach wie vor 50 Prozent Cash. Dass er nicht voll investiert ist, dürfte an seiner Markteinschätzung liegen. Anfang Februar kommentierte er: „Es liegt ein bisschen Übertreibung in der Luft. Eine kleine Konsolidierung würde einzelnen Aktien guttun. Dann könnte man wieder auf einen weiteren Anstieg spekulieren.“ Seither geht es an den Börsen seitwärts.

In 3 Jahren hat wikifolio Trader Remus Gewinne mit 311 unterschiedlichen Wertpapieren erzielt. So kommt man diversifiziert zur Rendite (der Herfindahl-Index, der die Konzentration in einem Portfolio misst, liegt für den gleichen Zeitraum bei nur 0,01 – je niedriger, umso besser; zwischen 0 und 1).