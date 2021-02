Neue investierbare wikifolios KW 37/KW 38

Im Laufe der vergangenen zwei Wochen haben 184 wikifolios den Status investierbar erreicht.

Somit sind nun 1.707 wikifolio-Zertifikate mit eigener ISIN an der Börse Stuttgart sowie außerbörslich bei Lang und Schwarz handelbar.

Sortiert nach wikifolio-Tradern in alphabetischer Reihenfolge ist untenstehend nachzulesen welche Handelsideen neu dabei sind.

Viel Spaß beim Entdecken!

wikifolioWFTrader

Hebel-Zertifikat-WerteKNOCKOUT4ty8ght

TSI Trend & FundamentalTSIFUNDAABinvest

H1 Global InvestH1GLOBMCAccountant

AIC defensiv00005AICinvest

Hirsch Outperform130770aleta123

Hirsch Dogs of the WorldDOGOFWORaleta123

Honey BeeHONEYBEEAlexGrue

AlfaAdvisors' EdelmetalleEDELWAVEAlfaAdvisors

Markttiming AktienMATIAKalfisti

SubstanzWachstum DeutschlandSUWADEalfisti

SubstanzWachstum WeltSUWAWEalfisti

Matlab - Quantitative Analyse USALGO1algolutions

Gold- und andere Metallwerte00GOLDAlgori

MP - Turbo 10028032014Ambassador

Investieren wie Warren BuffettBFFTTAntares

TopInfrastrukturARNISZ03arnoldos

Risky Chance072011Bateman83

Mit Hebel zum ErfolgMHZE001Bengel

Value Investing InternationalVIGRAHAMbengraham

Dividendenanlagen weltweitDIVWORLDbenqui

Silverback Prime FXSIL2111BlackPacific

Silverback Prime Leverage21827FUNBlackPacific

BS TSI-Strategie mit HebelBSBUEBLUESKY

BMRT Global KonservativBMRTGLKVbmrt

Dividenden & ChanceALLROUNDBoohck

Kurzfrist-US-Perlen mit SystemUSKFPTB0BoppTRADERS

Bullentrader in ETF-WerteBULLEETFBullentrader

Calvet Research Bewertung&TrendsTREND3DCalvet

Netzwerke25262728CaPe70

CATE beste Chancen MixxDORO0211CATE

Top Select High DiscountTSHD0001CDVInvest

CETAN Area Vectis 4th StarCETANAVSCetanCapital

Renten-Werte DachinvestmentANLEIHEchartprofi

Österreichische IndustriegüterATXIGScpj

Chancen vs. Risiken CHRKMMcrsd

LYSIPPOS Rendite SystemLYSIPPOSCRUZES

Global Mixed Assets CYBE77cybe77

Ruppin CapitalDANBRA1DanBra

WD-Long-Short-50LS000001DaumenHoch

Antizyklische Value-StrategieANTIZYK1DerMoep

Trendfolge TBI RSL19841deroe

Succestecbrands500001diamant

Dividenden - Euro-KriseDIVINOEUdividendhunter

Turopoldi Rohstoff-Werte1AGAU1DOGA

Index Selection000IXSDrBade

EAST-Chancen WeltweitEASTGETREASTFischer

EAST Four ChancesEASTTOP4EASTFischer

EAST-Chancen mit ETF-WertenEASTETF1EASTFischer

Conservative long-term investLTIP14ElRappo

AC SwingA1221Cewado

AC WachstumA1771Cewado

DIVIKINGDIVIKINGForce2Invest

Goldwerte long/Aktienwerte shortGOLDLONGFranzKarl

Shortfolio defensivSHORTDEVFranzKarl

fünf Sterne DerivatestrategienDFDERI01fuenfSterne

fünf Sterne Capped Z.DFZERTI0fuenfSterne

50/35/15 R/A/G RebalancingFWO01FWO

Gecko Alpha Trend followingGECKO111geckos

Giksi KGV41526374giksi

Growth TrackCHOOSEGRgoforprofit

Napoleon Global StrategyJKTTNGESGowitheflow

Gold & SilberAUGENTUMGradion

Chancen Ausgenutzt CHAAU1Gradion

Europäische Immobilien-WerteEUROIMMOgraham

Benin Capital Invest - BCIBENIN133Gregshare

CG Global ValueCGU01GuC

H.B. Kneis D-DEJDIVDDEJhakne

Dividendenstars internationalINDIVIDhankem

Dynamic Value MixDYVAMIXHaussi

Deutschland PLUSDPLUSheinuun

EM Branchenstrategie188887HellBoy

Levermann+ Small&Mid Caps by HW31011983Highko

Land und Wald (Agrar & Forst)LUW2013hinrich7

Top 10 GE EqualDAX10EQhinrich7

BolliBand BOLLIHolgerR

Long Term Best German BluechipsLTBDAX30Hubi

EXOTICEXOTICIKInvest

Global Value & Intraday InvestGLOBINT1Intraday

Invest-Research28041976Investment2014

NoLooser69594939investwithme

mpcpo252525investwithme

Four Strategies DiversificationRSPW0001jannis

TrustMETRUSTMEJensVoigt

Momentum SpekulativMOMENTSPJonasJ

DEU30 technischTRENDHANJonasJ

JTG MiningTROJAN01JTG

JTG ValueTROJAN02JTG

Aktienwerte D & USA +ETF-WerteKF220777kai2277

Value Aktien- u. Zertifikatwerte43041702Kapitalschutz

Katjuscha Research spekulativKATSPEKUkatjuscha

Kireto: Selected InvestmentsKIREFUNDKireto

Second chance and growth2NDCHAGRKLADEN

Konzept iiy1IIY01Konzeptiiy1

KT-STRATEGIE 2014ROFX2214KTPortfolio

Dogs of EURO50LL009LaggyLuke

Dogs of DEU30LL008LaggyLuke

Value & Sondersituationen GlobalVASOSIlathinker

Expert tipEXTIP100Latzarus

Long Short x 2 OffensivPI004LebenPlus

Biotech101020Leikom

Aktienwertemix12112011likos77

Internet Wiki34115Liron

Wachstumswerte SonderwerteDAS2013Lord

Dividendenwerte DIV999Lord

Monthly Pick ILRMBCPLReiplinger

Spekulativ2DATONIMaddinTraderInv

TC3000-TRADERS´-WorldTC3000TWMadulaTRADERS

J.R. World Invest MarathonJRWOINMAMarathonTrader

MarginOfSafety11211211MarginOfSafety

Trends Long/ShortTRENDSLSMathiasFranke

Konservativ-Fundamental-EuropaTG2JD8D8Matso

Huber Long Term Value GrowthHBO00048Mattmagic

Deep Value OpportunitiesDVOMS89MaxS

spekulatives HandelMB010813MB76

Global AssetsTRYNFAILMcRoberts2014

trade the opportunitySMOOTHMiddendorf

Mister3M TradingTRADER3MMister3M

On the Bonus StairwaysBONSTAIRMOnStaM

On the Newton's CradleNEWTCRADMOnStaM

Technologie nach Ichimoku TECHSMrTechnologie

Smart DiversificationSD002014MrWallstreet

LongTerm ETF-Werte PlusLTETFPmultiInvest

Global Makro diversifiziert001201LIMZTrading

NestoInvest D-A-CH00004NINestoInvest

NestoInvest Lifestyle00002NINestoInvest

NestoInvest Finance00000NINestoInvest

GoldstandardEMBRIONobleMetal

Ploskonka Big OpportunityPLOSBIGPaydar

Cognition Indicator Forte43770PeterKlein

PHG - ALPHA E&U GROWTH DivCore00011111PHGInvest

Global Dividend181208PNPNinvest

Polarbaer I - Cashflow/ValuePLRBR1CVPolarbaer

BonusBONUS20pubs4711

DresdenDRESDENpubs4711

Deutsche Aktien: Value Dynamisch01VL4444PurKonInvestor

QUAO SMART BALANCEQUAOSIQUAO

Price=whatupay Value=whatugetRAYGEEEraygeee

PerspectiveBESTES1Renditestark

VisionBESTESRenditestark

Trend und Hot-StockwerteTRENDAReneK

Trendorientierte CPPI-StrategieTRNDCPPIRiskmanager

RM ETF- Fond- und NebenwerteRO92633RobM

RS Rohstoff-Strategie00ROHBASRolandS

Tradingchancen - Long und ShortTRACHALSSalamander

Substanz und Chance41374137Saltador

Value Investo18925Salva

Devisenwerte kurzfristigASDEKURZschela

Maverick Long/ShortMAVERICKSchutz

Schumann Laplace IQMITHEBELscuma

Smart Sentiment GlobalDWSSSF02Sentiguard

SKIM - Anleihenwerte55609071Skybob

SKIM - Dividendenwerte55609073Skybob

Asset Allocation: KonservativAAKONSERSmarterInvest

Asset Allocation: BalanceAABALANCSmarterInvest

Asset Allocation: ChanceARECHANCSmarterInvest

Volatility Trading OpportunitiesVOLATRADSmarterInvest

GroDiVal TrendInvestSMYLELSmyl

verständlich erklärtERKLAERTSomTam

Think Global INVESTTGINVESTSplik

Value Invest+AS378Staira

Koun & Co.KOUNCOStavrosKoun

Chance und ReturnSTACHCHISTS

StyriaTrading Aktienportfolio53575324StyriaTrading

Dividend Aristocrats S&P-WerteWKZD56sundp

Greenblatt Value InvestingGRVALUEtaishan

Performance Hunter5799GMD1TexasE

S&P500-Werte DividendenstrategieSP500DIVThorbenPeters

Unterbewertete IndustrietitelUI100tobinit

General NeedWWGN100tobinit

Top Rated DeutschlandRATINGGETopRated

Value-Growth-StrategieBS1895Torstenbs

Trade Capital MSAR88888TradeCapital

TrendtrackerTRNDTRADTrader2046

ProZeusPROZEUStriovest

Strategisches Value-KonzeptTVP00INVTVPinvest

Value Dividend Growth Investing777DGRValueDGR

Stufenmuster mit HebelSTUFENMUWeitCapital

Turnaround der WeltfirmenTURN1111whitelaker

WinsiderWINSIDE1Winsider

Fixed Income - Werte BOND1Winvest

Wachstum und ZukunftRKAZBZCZwolfspelz

Trendchancen 45782147Wougler

Reversel Got MeREGOMExXJPFXx

Alpha and ChanceZPI0ACZappi

