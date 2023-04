„Die Biontech-Aktie bleibt heiß“

Und auch heute Morgen sind die Zeitungen voll mit prominent platzierten Berichten über das erste deutsche Unternehmen, das offiziell einen eigenen Impfstoff gegen Covid-19 testen darf.

Dass die unter anderem mit dem US-Pharmakonzern Pfizer kooperierenden Mainzer einer der großen Hoffnungsträger im Kampf gegen das Corona-Virus sind, ist aber beileibe keine Überraschung. Schon Mitte März hatte BioNTech über rapide Fortschritte bezüglich eines COVID-19-Impfstoff-Programms berichtet und für Ende April den Start einer klinischen Studie in Aussicht gestellt. Die Aktie war damals innerhalb von drei Tagen in der Spitze um fast 300 Prozent gestiegen. Danach kam es allerdings zu Gewinnmitnahmen, die zwei Drittel des Börsenwertes wieder vernichteten. Dazu beigetragen haben könnten auch Altaktionäre, deren Sperrfrist nach dem Börsengang vor sechs Monaten ausgelaufen war.

Die Entwicklung war abzusehen

Bereits am Montag berichtete laut finanztrends.info der Südwestrundfunk (SWR), dass das Paul-Ehrlich-Institut bei BioNTech „möglicherweise schon in der kommenden Woche oder sogar noch in dieser“ über die Zulassung der klinischen Testphase am Menschen entscheiden werde. Gestern wurde für 11:00 Uhr dann eine Pressekonferenz des Instituts zu dieser Thematik angekündigt. Zum Start der PK stand die Aktie bei gut 40 Euro. Gegenüber dem vor einer Woche markierten Tief bei 34 Euro war das schon ein ordentlicher Aufschlag. Und doch ging das Spiel da erst richtig los. Um 11:05 Uhr postete der erste User in einem stark frequentierten Aktienforum „Es Ist BioNTech“. Da stand die Aktie bei ca. 40,60 Euro. Exakt 35 Minuten später wurde bei gut 56 Euro das erste Zwischenhoch markiert. Nach einem kurzen Rücksetzer auf 48 Euro ging es bis ca. 12:50 Uhr dann weiter hoch. In der Spitze wurden Kurse von gut 63 Euro erreicht, ein Plus von fast 60 Prozent innerhalb von nicht mal zwei Stunden. Die Euphorie verpuffte danach kurzfristig zwar wieder etwas und der Kurs fiel bis auf 42 Euro zurück. Zum Handelsschluss in Deutschland wurden aber immerhin 51 Euro notiert.

Wenn die Aktie auch heute wieder stärkere Kursausschläge verbuchen wird, sollte das niemanden mehr überraschen. Zum einen werden viele Privatanleger durch die mediale Berichterstattung erstmals auf das Papier aufmerksam geworden sein. Das Handelsblatt etwa schreibt von der „Anti-Covid-Waffe aus Mainz“. Zum anderen hat Biontech für 14:00 Uhr eine eigene Pressekonferenz angekündigt. Vor diesem Hintergrund könnte sich der eine oder andere daran erinnern, dass das Unternehmen im März auch angekündigt hatte, in den kommenden Wochen Details zu einem „neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten“ zu veröffentlichen. Es könnte also womöglich noch andere Themen als den nun offiziell an Freiwilligen getesteten Impfstoff geben.

Die nächste große Chance

Bei wikifolio.com steht die Aktie von BioNTech schon länger im Fokus einiger Trader. Der Finanzjournalist Christian Scheid ( Scheid ) etwa hat schon mehrfach kurzfristige Gewinne mit dem Nebenwert erzielt. In seinen beiden, seit mehreren Wochen hervorragend laufenden wikifolios Special Situations und Special Situations long/short war die Aktie bis heute sogar jeweils die größte Position. Gestern Abend kommentierte Schei: „Die nach dem heutigen Höhenflug folgende Korrektur – der Kurs wird an der Nasdaq ‚gemacht‘ – habe ich zum Rückkauf genutzt. Ich gehe davon aus, dass wir morgen früh im deutschen Handel erneut Kurse über 50 Euro sehen werden.“ Eine Prognose, die sich heute tatsächlich bewahrheitete und von dem Trader auch prompt genutzt wurde: „Wie erwartet ist die Aktie heute morgen über die 50-Euro-Marke geklettert – und das mit aktuell mehr als 55 Euro sogar deutlich. Wegen des hohen Aufschlags zum nachbörslichen US-Schlusskurs (umgerechnet 51,50 Euro) habe ich mich von der Position getrennt. Ein späterer Rückkauf ist natürlich nicht ausgeschlossen. Schließlich bleibt die Aktie ‚heiß‘.“

Auf den Einkauf kommt es an

In dem auf Allzeithoch notierenden wikifolio Assetklassen_langfristig von Eugen Letkemann ( LeEu ) ist die BioNTech-Aktie zwar nur in kleinem Maße vertreten. Dafür war das Timing des Traders ausgezeichnet. Hier erfolgte der Einstieg nämlich schon am Montag zu Kursen von knapp 39 Euro. Dadurch liegt er bei der Position aktuell mit rund 40 Prozent im Plus. Der Schwerpunkt dieses Portfolios liegt allerdings auf Exchange Traded Funds (ETFS), mit denen bei langfristigem Anlagehorizont möglichst viele Assetklassen (Aktien, Anleihen und Rohstoffe) abgedeckt werden sollen. Trades wie bei Biontech werden daher nicht zu hoch gewichtet, mit Sicherheit aber trotzdem gerne mitgenommen.

