Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Konsumgüterhersteller Henkel. Das Wertpapier verlor über 10 Prozent an Wert, nachdem der Konzern trübe Wachstumsaussichten für das kommende Jahr veröffentlichte und eine Restrukturierung ankündigte.

Viele wikifolio-Trader schienen die negative Reaktion des Marktes für übertrieben zu halten. Sie kauften letzten Woche Henkel-Papiere und setzen damit auf den Turn-Around. Unter ihnen war auch Matthias Voß ( FoxSr). Er kommentierte anlässlich seines Zukaufs im wikifolio Aktien im Schlussverkauf: „Henkel ist ein schlafender Riese, aber man braucht viel Geduld.“