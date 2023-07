Apple und die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Apple , Apple, Apple. Alleine im ersten Halbjahr 2023 hat sich der Vorzeige-Tech-Konzern um fast 1 Billion Dollar verteuert. Für die Aktie bedeutete dies einen Zugewinn von satten 50 %. Sie steckt aktuell in 1406 investierbaren wikifolios (14,6 Prozent) und bleibt einer der beliebtesten Titel der wikifolio-Community. Übrigens: Dank der Big Tech-Rally hat der Nasdaq 100 sein bestes erstes Halbjahr überhaupt hinter sich. Fast 30 % liegt der Tech-Index seit Jahresanfang im Plus. Da kann schon ein wenig „Fear of Missing Out“ aufkommen, oder?

Was meinst du? Lohnt sich der Einstieg bei Apple immer noch?

Fear of Missing Out bei Plug Power

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Plug Power 13,08% Nordstern 2 SMA Solar 10,36% Special Situations long/short 3 C3.AI 8,90% Refresh 4 Unity Software 16,25% Substanz plus Soliditaet 5 Fabasoft 12,13% Nebenwerte Europa

Apropos FOMO: Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat in den letzten Wochen ein ordentliches Lebenszeichen von sich gegeben. Die Aktie kann offensichtlich auch steigen. Mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose - der Umsatz soll von 1,4 Milliarden Dollar 2023 auf 20 Milliarden Dollar (!) im Jahr 2030 steigen - hat CEO Andy Marsh Börsianer überzeugt. Plug Power wurde in den letzten 7 Tagen auf wikifolio.com 146mal gehandelt. 79 % der Trades waren Käufe.

Trading-Sentiment

Buying the Dip bei Süss Micro

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Süss MicroTec -10,75% riemes 2 4 SC -7,28% Trendfolge&Trading 3 BioXcel Therapeutics -64,57% EQ - Biotech & Pharma 4 Morphic -5,45% Alphasignale Boersenbrief 5 Rhythm Pharmaceuticals -5,92% Alphasignale Boersenbrief

Halbleiter sind ein Geschäft, das läuft. Der KI-Hype hat die Branchenaktien entsprechend beflügelt. So auch die Aktie von Süss MicroTec. Seit Jahresanfang hat sich das Papier der Deutschen um gut 66 % verteuert. Ende Juni sorgte die Meldung, wonach der größte Aktionär des Chipausrüsters seinen Anteil verringern wolle, dann für einen Knick im Kurs. Die wikifolio-Trader wittern langfristig offenbar weitere Chancen und haben den „Dip“ gekauft.

Taking Profit bei Hypoport und Siemens Energy

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Siemens Energy 8,18% Substanz plus Soliditaet 2 Deutsche Bank 5,36% Trendfolge - langfristig 3 Hypoport 14,75% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 HelloFresh 10,56% Nordstern 5 FCR Immobilien 5,38% FI Familien-Werte Value GARP

Seit Herbst 2022 erholt sich die Hypoport-Aktie von einer 12 Monate dauernden Talfahrt, die das Papier von fast 600 auf ca. 80 Euro abstürzen ließ. Aktuell notiert die Aktie bei 164 Euro. Die Aussichten für den Finanzdienstleister bleiben aber angesichts steigender Zinsen unsicher. Mitte Juni gab sich Christian Scheid, der ua. das wikifolio Special Situations long/short führt, mehr als nur skeptisch: „Der Einbruch in der Baufinanzierung setzt sich in Deutschland fort. Das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten ist im April gegenüber dem Vorjahresmonat erneut um die Hälfte gesunken. (...) Das Neugeschäft brach im gesamten ersten Quartal um gut 50 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 ein. (...) Laut dem Analysehaus Barkow Consulting ist es schwer vorstellbar, dass das Neugeschäft im Mai besser gelaufen ist. Damit wird der Kurserholung der Hypoport-Aktie in den vergangenen Monaten jegliche Grundlage entzogen. Klarer Short-Kandidat!“ In den letzten 7 Handelstagen wurde das Papier auf wikifolio.com 95mal gehandelt. 62 Prozent der Trades waren Verkäufe. Hier dürften einige Trader nach der Erholungsrally Gewinne mitnehmen.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +583,0 % seit 09.11.2013 +8,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.467.413,70 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,1 %

Bei Siemens Energy werden ebenfalls Gewinne mitgenommen. Vielleicht wird aber auch nur die Reißleine gezogen. Denn auch hier sind die Aussichten zumindest fragwürdig. Das Unternehmen zog vor Kurzem die Gewinnprognose für 2023 aufgrund von Problemen bei Siemens Gamesa zurück. Neben einer geschätzten Kostenbelastung von mehr als 1 Milliarde Euro bleibt offen, wie lange es dauern wird, bis der Konzern die Lage im Griff hat, analysiert Scheid. Die Aktie liegt auf Monatssicht um gut ein Drittel im Minus. In den letzten Tagen erholte sie sich leicht von dem Schlamassel.

Jumping the Ship bei Uniper

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 GFT Technologies -8,36% Tradingchancen deutsche Aktien 2 Uniper -5,05% Das Polit-Büro 3 Curevac -13,53% Frank Finance 4 Illumina -7,11% Saisonalitäten 5 United Microelectronics -7,07% Long-Term Technology

Der Energiekonzern Uniper wurde letztes Jahr vom deutschen Staat vor der Pleite gerettet. Noch im Sommer soll eine neue Strategie vorgestellt werden. Bis es Details dazu gibt, bleibt der hohe Schuldenberg und eine Menge Fragezeichen zum Geschäftsmodell und auch zum Exit des Staates. Freude haben mit der Aktie vermutlich nur Anhänger des spekulativen Handelns. So wird der Titel auf wikifolio.com zwar noch getradet, die Aktivität hält sich aber mittlerweile in Grenzen. Ein richtiger „Jumping the Ship“-Titel eben.

