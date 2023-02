Börse und Ballsport

Beliebt war einst der sogenannte Super-Bowl-Indikator, demzufolge man aus der Liga der Siegermannschaft den Erfolg des Aktienjahrs ableiten könnte. Nach dieser Regel sähe es für 2023 eher mau aus, denn mit den Kansas City Chiefs gewann ein Team der American Football Conference (AFC). Allerdings beschreibt dieser Indikator nur eine Scheinkorrelation. Sehr viel handfester ist der Zusammenhang zwischen der Qualität eines Produktportfolios und dem Unternehmenserfolg. In dieser Hinsicht patzte zuletzt der Internetgigant Alphabet bei der Präsentation seines KI-Chatbots „Bard“. Die Börse reagierte verschnupft und das Unternehmen verlor in nur einer Börsensitzung rund 100 Mrd. USD an Marktkapitalisierung.

Kleiner Kaufrausch

Auch Konjunkturzahlen haben erhebliche Auswirkungen auf das Börsengeschehen. In den USA zeigte sich hier zuletzt eine gewisse Aufhellung. So konnte der US-Einzelhandel seine Umsätze im Januar um +3,0 % steigern. Dies ist nicht nur der stärkste Anstieg seit fast zwei Jahren, er übertraf auch die Schätzungen sämtlicher Experten. Alles in allem sieht das nach einem guten Start ins neue Jahr aus. Auch die laufende Berichtssaison blieb bislang von großen Negativausreißern weitgehend verschont. Die Aktien der meisten US-Unternehmen präsentieren sich weiter stark und auf US-Titel wird auch in den folgenden wikifolios gesetzt.

Simply the Best

„Nomen est omen“ dürfte sich Patrick Kranz ( Larry) bei der Aufsetzung seines wikifolios Invest Only In The Best! gedacht haben. Dabei ist die konkrete Ausformulierung dieser Handelsidee durchaus detailliert. So ist es ihm beispielsweise wichtig, dass die Unternehmen über eine herausragende Marktstellung verfügen. Zudem sollen sie ebenso krisenfest wie wachstumsstark sein und eine solide Bilanz aufweisen. Dividendenauszahlungen, die Kranz regelmäßig reinvestiert, sind ebenfalls willkommen. Dem wikifolio werden zudem vereinzelt etwas offensivere Werte beigemischt, die zwar mehr Volatilität erwarten lassen, aber eben auch ein überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial. Der Firmensitz der Unternehmen sollte aber nach Möglichkeit immer in rechtssicheren Räumen sein. Entsprechend kommen die meisten seiner Investments aus Europa, Großbritannien, Skandinavien, Australien und vor allem aus Nordamerika. Kranz ist aktuell praktisch vollinvestiert und hält nicht weniger als 82 Einzeltitel. Die größten Anteile haben dabei Microsoft, Novo Nordisk, Mastercard, Visa und Alphabet. Schon bei dieser kleinen Auswahl erkennt man die bewusst gewählte Branchendiversifikation. Das wikifolio legte seit dem Start im März 2012 um satte +259 % zu, was einer jährlichen Durchschnittsperformance von +12,9 % entspricht.

Powered by AI

Vladimir Geist ( RiskControl) hat sich mit seinem wikifolio Roboter & Künstliche Intelligenz für zwei der ganz großen Zukunftsthemen entschieden. Sämtliche seiner Investments haben mehr oder weniger etwas mit künstlicher Intelligenz oder Robotik zu tun bzw. werden davon betroffen sein. Aus seiner Sicht werden beide Themen sogar eine noch größere Wirkung entfalten als das Internet. Entsprechend sollen die Aktien längerfristig gehalten werden, wobei die Positionen aber regelmäßig überprüft werden. Hauptkriterien zur Auswahl sind: 1. Technologiepotential, 2. Umsetzungsfähigkeit der Technologie im täglichen Leben und 3. Potenzial, dauerhaft Profit zu generieren. Auch die Chartanalyse und technische Indikatoren kommen bei Geists Anlageprozess zum Einsatz. Aktuell hält er 16,7 % Cash, kann bei neuen Chancen also unmittelbar zuschnappen. Zu seinen größten Beteiligungen gehören hauptsächlich Schwergewichte des US-Tech-Bereichs, allen voran IBM, Alphabet, Apple, Microsoft und Amazon. Insgesamt konzentriert sich Geist im Moment auf nur zwölf Titel. Das wikifolio wurde im Mai 2016 aufgelegt und hat seitdem einen Gewinn von +124 % erzielt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Jahresperformance von sehr ordentlichen +12,6 %.

Performance durch intelligente Trends

Auch Christian Jagd ( Portfoliomatrix) setzt seinen Schwerpunkt auf US-Unternehmen. In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend legt er sich jedoch nicht auf bestimmte Themen oder Branchen fest, sondern verweist auf sein breites Anlagespektrum. Auch bei der Haltedauer möchte er flexibel bleiben, ist jedoch eher mittel- bis langfristig aufgestellt. Die Aktienpositionen werden dabei mit ETFs und Fonds abgerundet. Der Cash-Anteil liegt aktuell bei knapp 5 %. Jagd verfolgt bei der Aktienauswahl eine Trendstrategie, die sich an fundamentalen und charttechnischen Kriterien ausrichtet. Basis des Auswahlprozesses ist ein selbst programmiertes Handelstool. Unter den knapp 90 Titeln seines wikifolios finden sich neben Schwergewichten wie Alphabet, Meta Platforms, Apple und Microsoft auch zahlreiche Nebenwerte. Grundsätzlich möchte Jagd, dass sich sein wikifolio durch relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet. In unruhigen Marktphasen kommen auch Long- oder Short-ETFs zum Einsatz, um einerseits flexibel zu bleiben und das wikifolio andererseits vor allzu großen Verlusten zu bewahren. Die Gesamtperformance ist mehr als bemerkenswert: Seit der Auflegung im März 2014 erwirtschaftete Jagd einen jährlichen Durchschnittsertrag von +21,3 %, womit sich der Gesamtgewinn auf +458 % summiert.

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche startet am Montag mit der Veröffentlichung des Verbrauchervertrauens für die Eurozone. Am Dienstag werden die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland (Dienstleistungen), sowie die Eurozone (Verarbeitendes Gewerbe & Dienstleistungen) präsentiert. Ebenfalls am Dienstag erfolgt die Veröffentlichung der ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland und der Eurozone. Schlag auf Schlag geht es am Mittwoch weiter mit dem ifo-Geschäftsklimaindex und den ifo-Geschäftsaussichten. Am Donnerstag werden dann in den USA die Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung vorgelegt. Für die EU werden am selben Tag die Zahlen zum Verbraucherpreisindex erwartet.

