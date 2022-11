Nachhaltig innovativ

In dem Portfolio befinden sich nachhaltige Titel, teils auch sehr innovative Technologien, welche in Zukunft sehr vielversprechend sind. Anspruch ist in erster Linie aktuell die Inflation zu schlagen und mittelfristig von der Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu profitieren. Hinzu kommen ein paar Randtechnologien, welche evtl. In den nächsten Jahren eine Entwicklung machen.