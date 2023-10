Die Grundsätze der Multi-Asset Allokation sollen generell auf einer je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen zur Erzielung einer möglichst hohen langfristigen Rendite basieren In die folgenden Asset-Klassen soll grundsätzlich investiert werden: - Aktien & Aktien-ETFs (Hauptfokus) - Anleihen-ETFs - Gold/Edelmetalle in Form von ETFs - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Cryptos etc. in Form von Fonds, ETFs/ETPs und Anlagezertifikate.