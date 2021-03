Value und Growth Investition

Handelsidee

Die Idee meines Wikifolios ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs mit einem aktivem Investmentansatz. In meinem Wikifolio gibt es keine großen Vorgaben in welche Unternehmen man investieren kann, da man so die gesamte Marktbreite ausnutzen kann. Es wird auf eine breite Streuung (Regionen, Branchen) geachtet, damit bei einem größeren Rücksetzer einer Aktie bzw. einer ganzen Branche, das gesamte Wikifolio nicht zu sehr betroffen ist und die anderen Unternehmen die Verluste wieder ausgleichen. Investiert wird hauptsächlich in zwei Kategorien. Zum einen in größere Wertunternehmen, gerne auch mit einer hohen Dividendenrendite und leichtem Geschäftsmodell und Unternehmen mit einem großen Wachstumspotenzial, aber keine Pennystocks. Zur Analyse werden betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Unternehmen sowie die Chartanalyse herangezogen. Die Märkte werden täglich und auch am Wochenende mehrere Stunden beobachtet und analysiert, um die besten Chancen zu finden, das Geld für Sie möglichst effektiv arbeiten zu lassen und eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Jede Position in meinem Wikifolio wird täglich individuell überprüft und je nach Marktsituation und Entwicklung des einzelnen Unternehmens und der gesamten Kapitalmärkte zwischen ein paar Wochen bis ein paar Jahren gehalten. Außerdem wird immer ein kleiner Teil in Cash zurück gehalten, um bei Bedarf schnell handeln zu können. Zur Analyse werden die Plattformen Tradingview zur Chartanalyse und für Kennzahlen zur Hand genommen, sowie On Vista und der Aktionär, um schnell an die wichtigsten Informationen zu kommen. Ein kleiner Teil (max. bis zu 10% des Gesamtwertes) wird noch in bestimmte Optionsscheine und Knock-Out-Zertifikate investiert, um eine gewisse Absicherung zu schaffen bzw. noch einen größeren Rendite Boost zu bekommen. mehr anzeigen