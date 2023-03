Fahrensleute

Ein Seemann, Schiffer oder Fährmann wurde früher auch Fahrensmann genannt, der, wenn er alt geworden war, alle Untiefen umfahren, alle Stürme, Krankheiten und Unfälle an Bord überlebt hatte und deshalb sehr erfahren sein musste. Davon gibt es einige Akteure. Deren Expertise soll genutzt werden und in diesem Dachwikifolio in ihre Portfolien investiert werden. Verschiedene Anlagestile, unterschiedliche Anlageuniversien erfolgreicher wikifolios miteinander zu verbinden ist die Idee. Das Anlageuniversum soll beschränkt sein auf alle wikifolio-Zertifikate enthalten sein, deren Referenzportfolios auf wikifolio.com Hebelprodukte inkludieren. Ich plane, hier diese wikifolio-Zertifikate einzubauen, die nach meiner Ansicht günstigste zukünftige Ertragschancen bieten könnten. Die Anzahl der unterschiedlichen wikifolio-Zertifikate soll zwischen 10 und 20 liegen. Falls die Marktsituation dies aus meiner Sicht erfordern sollte, kann jedoch gegebenenfalls bis zu 100% in Cash gehalten werden. Bei gegebener Marktlage ist auch ein kurzfristiges Investment in ein wikifolio-Zertifikat möglich. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll dadurch im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Ebenfalls soll ein wikifolio-Zertifikat, bei einer meiner Einschätzung nach abfallender Performance, oder zukünftigen potentiell schlechteren Entwicklung abgestoßen werden. Als Entscheidungsquellen sollen auch technische und fundamentale Analysen dienen. Darüber hinaus können wichtige Entscheidungshilfen Informationen aus der erweiterten Suchliste von der wikifolio.com Website sowie andere Quellen im Interet sowie Printmedien dienen.