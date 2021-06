Handelsidee

Value und Turnaround Strategien.

Aktien die sehr günstig bewertet sind und kurz vor einem Turnaround stehen.

Technologieführer die noch unentdeckt sind sollen frühzeitig identifiziert werden.

Warren Buffet:

„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert."

„Vor langer Zeit hat mich Ben Graham gelehrt: ´Preis ist, was du zahlst und Wert ist, was du kriegst.´ Ob wir über Socken reden oder Aktien, ich bevorzuge es, Qualitätsware zu kaufen, wenn die Preise günstig sind.

