Whole Markets World kompakt

Weltweiter Markt-Querschnitt Auch klassische Indizes sind keineswegs echte “Marktquerschnitte“, sondern ebenso vielmehr “Ausschnitte”. Auch sie sind Handelsstrategien, allerdings sehr starr und damit einfach nachzubilden. Typischerweise wird nach Größen-Kriterien (Kapitalisierung) eine Qualifizierung und Auswahl vorgenommen und anschließend nach Buy-And-Hold Taktik einfach dauerhaft gehalten. Aber einen tatsächlichen breiten Marktquerschnitt bilden Sie gerade nicht! An diesem Punkt setzt diese Strategie an und erfasst den Kapitalmarkt auf ganzer Breite. Im Wikifolio sollen alle Anlageformen und Klassen ihren Platz finden können. Vorrangig soll über ETF und Fonds, in Einzelfällen auch Zertifikate die gesamte Breite erfasst werden. Taktische Gewinnsicherung und Glättung der üblichen Marktschwankungen soll einerseits durch die beschriebene volle Marktbreite und zusätzlich ein regelmäßiges Re-Balancing erfolgen.