Performance Best Stars

Handelsidee

Dieses wikifolio soll nach einem von mir entwickelten quantitativen Modell umgesetzt werden. Das Modell soll Aktien, insbesondere aus Europa und Nordamerika, nach definierten Kriterien filtern. Diese Kriterien sollen sich zum einen aus „Value Kriterien“ und zum anderen aus „Momentum Kriterien“ zusammen setzen. Ersteres sind Kennzahlen, wie das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), die Dividendenrendite, das Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) etc. . Das Modell bringt alle Aktien auf den von mir definierten Märkten in eine „Rangliste“ (von günstig zu teuer) aufgrund der Kriterien.

Die Momentum Kriterien sollen sich grundsätzlich auf das Preis Momentum, wie die relative Stärke, 52 Wochen Hochs beziehen. Außerdem sollen Faktoren, wie Analysten Upgrades, angehobene Gewinnprognosen von Unternehmensseite und positive Reaktionen auf Quartalszahlen (relativ zum Gesamtmarkt) inkludiert werden.

Auch dabei werden die von mir betrachteten Werte wiederum in eine „Rangliste“ gebracht.

Letztlich sollen diejenigen Aktien in das Portfolio aufgenommen, die gleichzeitig „günstig“ sind und ein hohes Momentum aufweisen (entsprechend meines Rankings). Ein Wert soll verkauft werden, wenn er im Ranking abrutscht. Die Haltedauer soll überwiegend im langfristigen Zeithorizont angesiedelt sein. Es können jedoch kurzfristig Trades durchgeführt werden, wenn dies aufgrund meines Modells erforderlich ist.

Ein Hauptaugenmerk soll auf die Diversifikation gerichtet werden, um jegliche Klumpenrisiken möglichst niedrig zu halten. Zum Versuch der Absicherung des Portfolios können inverse ETFs zum Einsatz kommen. mehr anzeigen