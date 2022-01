USA Bodenstart

Handelsidee

Es soll in US Aktien investiert werden die eine Chance auf einen Turnaround haben, dabei werden verschiedenste Branchen und Unternehmen in Betracht genommen.



Ziel soll es sein, von Unternehmen zu profitieren, die Wachstumspotenzial zeigen könnten.



Es wird ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont angestrebt.



(In besonderen Situationen können auch internationale Aktien, verschiedene ETFs, Fonds und Anlagezertifikate beigemischt werden. Diese Option dient zur Absicherung).



Spekulative Hebelprodukte werden nicht gehandelt.















