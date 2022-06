Short zum Absichern und Long

1.) HANDELSIDEE : Dieses wikifolio soll in Abwärtstrends netto Short sein. Dadurch können Anleger ihre Depots in Abwärtstrends gegen Verluste absichern, indem sie dieses Wikifolio dazukaufen. In starken Aufwärtstrends darf das wikifolio aber auch long gehen. 2.) ANLAGEUNIVERSUM : Dieses wikifolio soll vor allem Index-Short ETFs auf den DAX enthalten, aber auch auf Euro Stoxx 50, S&P 500 und andere Indizes. Außerdem dürfen Short-Zertifikate gekauft werden, sowie in Ausnahmefällen kurzzeitig deutsche Aktien, wenn sie kurzfristige Kaufsignale geben und sich im Aufwärtstrend befinden. 3.) HANDELSKRITERIEN : Technische Kaufsignale wie MACD, RSI, relative Stärke, Trendlinien, gleitende Durchschnitte usw.. 4.) HALTEZEIT : Die Positionen sollen überwiegend kurzfristig im wikifolio bleiben. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG : Verwendet werden soll eine Chart-Software, die alle Arten der technischen Analyse kombiniert!