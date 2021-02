Total Return Long Short

Handelsidee

Das Wikifolio soll auf drei „Säulen“ aufgebaut werden, einmal die Makro-/Mikroanalyse, Fundamental-Analyse und Technische-Analyse.



In der Makroanalyse sollen die Rahmenbedingungen für einen Wirtschaftsraum analysiert werden dazu können, die Instrumente der Zentralbanken, fiskalische Vorhaben und das politische Umfeld gehören. Ein Modell, welches dabei helfen kann, die makroökonomischen Faktoren richtig einzuschätzen, ist die STEP-Analyse.



Bei der Mikroanalyse soll das Five-Forces Modell zum Einsatz kommen, was einen guten Einblick in die aktuelle Lage der Branche gibt.



Die Fundamental-Analyse kann sich in zwei Unterbereiche aufteilen lassen, einmal die „harten“ und „weichen“ Faktoren.

Die „harten“ Faktoren können Kennzahlen wie das KGV (etc…) sein, welche eine Auskunft darüber geben sollen, ob der Aktienkurs gerade attraktiv sein könnte oder nicht. Durch das Discounted-Cash-Flow-Verfahren soll errechnet werden was der innere Unternehmenswert ca. ist.

Auf die „weichen“ Faktoren wie, Unternehmensführung, Preissetzungsmacht und strukturelle Vorteile soll auch geschaut werden, um ein besseres Gefühl für das Unternehmen zu bekommen.



Die Technische-Analyse soll das Timing Problem lösen, der Preis der Aktie soll verfolgt werden und bei einer „günstigen“ Gelegenheit eingestiegen werden, dafür wird die „Dow-Theorie“ verwendet.



Diese drei Punkte sollen zur Entscheidungsfindung beitragen ob nun ein Wert Long oder Short in das Portfolio aufgenommen werden kann oder nicht, dabei ist immer wichtig die einzelnen Werte in einer Branche zu vergleichen.



Ziel des Wikifolios sollte sein, eine langfristige Wertsteigerung bei relativ geringen Schwankungen zu realisieren, mit der Hilfe eines Risikomanagements, vordefinierte Setups und einer Diversifizierung. Um das zu realisieren soll ein selbst programmiertes Tool in VBA helfen.



Das gesamte Anlageuniversum wird gehandelt, um auf alle Marktsituationen reagieren zu können.



Geplante Haltezeiten: kurz- bis mittelfristig, (flexibel)

