Systematic Momentum US

Handelsidee

Das Anlageuniversum soll grundsätzlich alle US Aktien umfassen. Es soll ein rein systematischer Ansatz zur Aktienselektion angewendet werden. Dafür werden mindestens einmal im Monat die „besten“ Aktien nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Diese Kriterien beinhalten unter anderem die historische Performance der Einzelaktien und deren Stabilität. Zudem können einige Aktien unter bestimmten Voraussetzungen bei der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Anzahl der zu kaufenden Aktien wird dann so bestimmt, dass alle Einzeltitel zu einem gleichen Beitrag zum Portfolio-Risiko beitragen. Weiterhin ist ein Money Management auf Portfolio Ebene vorgesehen, welches in Phasen negativer Performance zum Aufbau einer Cash Position führen kann. Damit soll die Höhe eines möglichen Drawdowns begrenzt werden. mehr anzeigen