Technologie Technology Tech

Handelsidee

Es soll in Aktien, Optionsscheine und Zertifikate von Unternehmen aus dem Technologiesektor investiert werden.



Es soll vornehmlich in Unternehmen aus Amerika und Europa investiert werden.



Es soll nur in Werte investiert werden, die aufgrund Ihrer fundamentalen Werte als wirtschaftlich gesund eingeschätzt werden.



Die Wertpapierquote soll variabel je nach meiner Markteinschätzung zwischen 0 und 100 Prozent betragen.



Die Haltedauer kann kurz-, mittel- und langfristig sein.



Um sich bietende Chancen nutzen zu können werden andere Anlageklassen nicht ausgeschlossen. mehr anzeigen