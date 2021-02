Handelsidee

Das wikifolio „Top Future“ wird aktiv gemanagt ohne Beschränkungen auf spezielle Branchen und Regionen. Das Ziel des wikifolios „Top Future“ ist das Maximum aus der Zukunft heraus zu holen. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Das Wichtigste ist daher, immer wachsam zu sein. Investitionen, die vor kurzer Zeit noch erfolgreich waren, können heute schon unrentabel sein. Deshalb möchte ich mich auch auf keine Branche und keine Region weltweit festlegen. Mein Ziel ist es, neue Trends rechtzeitig zu erkennen und dann einzusteigen.

Um eine Überrendite zu erwirtschaften ist es meiner Meinung nach erforderlich, breit diversifiziert und global zu investieren. Aus diesem Grund soll es in diesem Wikifolio nur wenige Beschränkungen geben, damit das volle Potential der Börse ausgeschöpft werden kann.

Es wird ein Top-Down-Ansatz mit Fundamentalanalyse verfolgt. Zum Timing der Ein- und Ausstiegszeitpunkte wird die Charttechnik (z.B. RSI, Momentum, stochastische Oszillatoren) verwendet.

Das Depot besteht zum überwiegenden Teil aus Aktien, die maximale Gewichtung von Einzelwerten soll im Allgemeinen 5 % nicht übersteigen. In außergewöhnlichen Zeiten können Einzelpositionen die 5%-Hürde auch überschreiten. Der Anlagehorizont soll situationsbedingt, überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.



Mit dem möglichen Einsatz von Short ETFs, sowie Cashpositionen, soll insbesondere in schlechten Börsenphasen ein Werkzeug gegeben sein, um sich vor Wertverlusten möglichst zu schützen. Des Weiteren soll zur Verlustminimierung in schwierigen Marktphasen ein aktives, zeitnahes Risikomanagement umgesetzt werden.