Nachhaltig leben

Trading Idea

Ziel ist es, klimafreundliche, ökologische Investments zu tätigen in Aktien und ETFs, da nachhaltiges Handeln (im Sinne von Verhalten) zunehmend mehr Bedeutung für unser Leben gewinnt. Die Bandbreite ist dabei sehr groß, denn industrielle Technologien sind genauso zu berücksichtigen wie der private Bereich. Weitere Stichworte: individuelle Mobilität, Transport, Wasser, Rohstoffe, Energieversorgung, Ernährung, Nahrungsmittelproduktion, Konsumgüter. Kein Lebensbereich kann dabei ausgespart werden. Durch Änderungen im Verhalten können auch Unternehmen ins Musterdepot aufgenommen werden, die zunächst nicht mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden. Eine breite Diversifikation wird angestrebt. Regelmäßig sollen Portfolio-Positionen angepasst werden, um ein Übergewicht einzelner Positionen zu vermeiden. Allerdings kann dies in einer deutlichen Aufwärtsbewegung aus Performancegründen zunächst unterbleiben und später nachgeholt werden. Es soll bewusst auch Aktien von Unternehmen mit neuen Ideen und Technologien Raum gegeben, die nicht vom Start weg Gewinne erwirtschaften, aber eine erfolgversprechende Geschäftsidee vorweisen können. show more

