Low Risk X High Reward

- Ideenfindung - Ich untersuche zunächst, wie sich die Welt verändert und wohin sie sich entwickelt. Ich sammle Informationen, die sowohl zur Definition als auch zur Verfeinerung des internen Research-Prozesses beitragen.



- Definition der Chancen - Ich antizipiere und quantifiziere Marktchancen und mehrjährige Transformationen der Wertschöpfungskette. Ich modelliere Kostenkurven und berechne die Elastizität der Nachfrage, um Einstiegspunkte für technologiebasierte Disruption zu identifizieren. Durch diesen Prozess sickern bestimmte Unternehmen nach oben, die am besten positioniert sind, um davon zu profitieren.



- Aktienauswahl und Bewertung - Meine Analyse beginnt mit einer begrenzten Gruppe potenzieller Investitionen, nicht mit einer Benchmark. Ich bewerte sie anhand der wichtigsten Kennzahlen, um die Unternehmen im Kontext der Chancen zu quantifizieren. Dies beinhaltet den Aufbau des Bewertungs- und Ertragsmodells für jedes Unternehmen im Portfolio über die nächsten 5-10 Jahre. Diese Modelle umfassen das Wachstum des Unternehmens, den Kostenrückgang, die Marktakzeptanz und -durchdringung und zukünftige Multiplikatoren.



- Portfolio- und Risikomanagement - Ich überwache die zugrundeliegende These jedes Unternehmens. Ich werde Positionen kürzen oder aufstocken, um unter anderem: Chancen zu nutzen, die sich aus kurzfristigen negativen Marktveränderungen oder der Marktstimmung ergeben; Liquidität für Investitionen in Unternehmen bereitzustellen, in die ich relativ mehr Vertrauen habe; oder Aktien, von denen ich glaube, dass sie im Vergleich zum aktuellen Preis relativ mehr Marktchancen bieten. Ich verkaufe ein Unternehmen, wenn sich meine Anlagethese geändert hat oder wenn die Kennzahlen eine bestimmte Positionsgröße nicht mehr unterstützen.



- Ziel - Ich versuche ein Portfolio zu erstellen, das eine geringe Korrelation zu traditionellen Growth- und Value-Strategien aufweist und eine Verzehnfachung des Kapitals innerhalb von 5-10 Jahren (ca. 26-58% p.a.) bietet. show more

