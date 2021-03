MountandCloud

Trading Idea

Ich setzte auf gesunde, möglichst unterbewertete Unternehmen.

Dividenden stehen dabei im Vordergrund, sind aber nicht ausschlaggebendes Moment.

Dabei versuche die Werte ich so lange wie möglich zu halten. Kurzfristige Trents werde ich möglichst ignorieren.



Es gibt keine, bzw. so gut wie keine Einschränkungen. Es wird also auch eventuell in Ölfirmen oder Tabakkonzerne investiert. Es gibt auch keine länderspezifischen Ausschlüsse.

Kein Wert sollte mehr als 10% des Vermögens ausmachen. show more

