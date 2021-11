GESUNDER WACHSTUM GUTE RENDITE

Trading Idea

Es soll möglichst viel Rendite bei überschaubaren Risiko gemacht werden!

Vor allem Megatrends, Value und Börsenstrategien sollen das Wikifolio zum Erfolg bringen.

Hierbei sollen passive Produkte gekauft und Strategien aktiv umgesetzt werden.



Es sollen 50% in Strategien fließen :

20% Gebert Indikator (x2)

20% 16 Wochen-Strategie nach Gebert

10% 5 HDAX Aktien nach doppeltem Momentum



Die anderen 50% werden in passive Produkte gesteckt:

20% Haas invest4 innovation S Fonds

15% S&P 500 (x2)

10% Nasdaq 100 (x2)

5% Global Water ETF



So decke ich den Megatrend Wasser ab, hebele den Markt und lasse den Rest von Philipp Haas managen. show more

