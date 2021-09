just Demography

Trading Idea

Der weltweite Anteil in den Industrienationen der über 64-Jährigen im Verhältnis zu den 20 bis 65- Jährigen wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Vor allem bei den Nationen, die mit den ansteigenden Renteneintritten (bis ca. 2035) der Babyboomer-Generation konfrontiert sind.





Um diesen Mangel an Arbeitskräften zu kompensieren werden verschiedene Ansätze in der Digitalisierung der Geschäfts- und Wirtschaftsprozesse verfolgt.





Meine grundlegende Haltung und strategisch/zeitliche Ausrichtung wurde untermauert und gestärkt durch das Buch „Demografischer Wandel und Wirtschaft“ von der Demografik



Für die Fundamentalanalyse haben mich die Bücher von Peter Lynch und Philip A. Fisher begleitet.



Das die Transformation unserer Wirtschaft gelingt, habe ich mich durch folgende Autoren in der Unternehmensauswahl leiten lassen.



Viktor Mayer-Schönberger, Thomas Ramge, George Gilder, Prof. Erik Brynjolfsson und Prof. Andrew McAfee, Alec Ross, Martin Ford, Prof. Dr. Harald Schmidt, Saifedean Ammous



Bestandteile:

- Robotik, Vertrieb, Fertigung und Logistikautomation

- Software zur Prozess- und Entscheidungsautomatisierung

- Maschinelles Lernen/Big Data/Cloud-Computing

- Payment

- Blockchain/ cryptocurrency

- cyber security

- Basistechnologien in Hard- und Software

show more

This content is not available in the current language.