Kunststoff Plastik RECYCLING

Trading Idea

Effiziente Technologien zum Recycling von Kunststoffen, Plastik und anderen Abfällen wie Schmutzwasser und Biomasse werden zur bedeutenden Umweltaufgabe der Industriestaaten im kommenden Jahrzehnt und damit ein Zukunftsmarkt für neuartige Lösungsansätze.



Enormes Potential liefern innovative Technologien und Entwicklungen wie die Pyrolyse von Kunststoffabfällen (Plastikrecycling) zur Produktion von Kraftstoffen und Rückgewinnunge von Resourcen, dem Einsatz enzymbasierte Recycling-Lösungen zur Zersetzung von Polymeren sowie der Entwicklung von Bioplastik als Ersatz für die heutzutage ölbasierten Kunststoffe, welche u.a. als Verpackungsmaterial die Umwelt und Weltmeere nachhaltig belasten.



Das Wikifolio soll dieses Wachstumspotential und den Megatrend Recycling abbilden, indem es vor allem in Unternehmen mit innovativen Recycling Lösungen investiert und hier u.a. den Bereich des Kunststoffrecyclings in den Fokus nimmt. An dieses Themenfeld angrenzend soll das Wikifolio neuartige Entwicklungen wie z.B. Bioplastik oder eFuels aufgreifen und thematisieren.



Die Investitionsentscheidung soll dabei auf Basis aktueller Recherchen der Keyplayer am Markt und auch aufgrund aktueller Entwicklungen erfolgen.



Der Anlagehorizont des Portfolios ist überwiegend langfristig angelegt. Basis der Analyse sollen technologische Fortschritte der Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung (Newstrading), Veränderungen in der Aktionärsstruktur (Director Dealings und Beteiligungen) sowie das aktuelle Stimmungsbild am Markt (Sentimentanalysen) sein.



Unterstützt werden soll die Anlageentscheidung durch technische Indikatoren wie MACD, RSI sowie dem aktuellen Chartbild und durch Fundamentale Analyse wie die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens (Qualitative Unternehmensanalyse) sowie der Stellung des Unternehmens innerhalb der Branche (Branchenanalyse insbesondere: Auftragseingänge). show more

