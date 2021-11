Fundamental handeln

Trading Idea

Das Wikifolio soll am weltweiten Kapitalmarkt antizipieren, um eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Es wird lediglich in Einzeltitel investiert, welche fundamental bestens aufgestellt sind. Diese Unternehmen sollen zudem nicht zu stark überbewertet sein. Die Länderverteilung sieht vor, dass amerikanische Unternehmen im Fokus stehen und asiatische und europäische Unternehmen beigemischt werden. Das Portfolio ist langfristig ausgelegt, sprich, es soll nicht getradet werden, sondern es wird ein klarer Buy&Hold&Check-Ansatz verfolgt. Lediglich Unternehmen, die langfristig ihre Gewinne steigern, werden auch langfristig erfolgreich sein. Unternehmen werden deshalb aufgrund von folgenden Kennzahlen ausgewählt:

hoher Stabilität: des Gewinns, des Umsatzes und des Cashflows in den letzten 3/5/10 Jahren

hoher Wachstum: des Gewinns, des Umsatzes und des Cashflows. > 5% p.a. in den letzten 3/5/10 Jahren

geringe Verschuldungsquote <50%

geringe Tilgungsdauer der Schulden <25 Jahre



Die Kombination aus allen Kennzahlen ergeben ein Ranking von 0% bis 100%, lediglich Qualitätsunternehmen ab 80% werden gekauft.



Für die Kennzahlen werden Finanzen.net sowie Aktienfinder.net hinzugezogen. show more

