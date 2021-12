Stocks Smart Opportunities

Trading Idea

Es werden hauptsächlich CDAX-Aktien und S&P500 auf Einstiegsgelegenheit überprüft

Der Einstieg und der Ausstieg wird in Abhängigkeit der aktuellen technischen und fundamentalen Lage bestimmt.

Das Depot darf maximal 10 Wertpapiere enthalten, um Überblick zu behalten.

Der maximale Verlust per Position wird auf 20% begrenzt.

Bei der negativen Grundtendenz der Aktienmärkte werden alle Aktien verkauft und eventuell in Short-ETF`s investiert.



Risiko & Money Management:

-Eine Position kann maximal 10% vom Depot gewichtet sein.

-Stop-loss bei 20 % Verlust in der Einzelposition.



Vorteile der Strategie:

- Langfristige Positionen möglich

Nachteile der Strategie:

- Aktivität nur am Aktienmarkt in eine Richtung

